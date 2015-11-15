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  • Гончаренко: «Еременко не сможет принять участия в матче с «Крыльями Советов»

Гончаренко: «Еременко не сможет принять участия в матче с «Крыльями Советов»

15 ноября 2015, 17:21

Старший тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итоги товарищеского матча против «Динамо», который завершился поражением армейцев со счетом 0:2. По словам специалиста, красно-синие не должны были проигрывать эту встречу. Также белорус рассказал о состоянии травмированных футболистов.

– Мы выглядели гораздо лучше, чем в товарищеском матче с «Мордовией». По созданным моментам не должны были проигрывать 0:2, их было достаточно. Но футбол красен голами.

– В отсутствие Слуцкого вы с Онопко привнесли в работу что-то свое?

– Не думаю, что это необходимо. Есть главный тренер, нужно следовать одному курсу.

- Пока он в сборной, вы с ним регулярно на связи?

– Лишними вопросами стараемся не забивать ему голову. Вчера общались после матча, он живо интересуется нашими делами. Мы — как у него дела в сборной.

– Что с травмированными?

– К матчу с «Крыльями Советов» рассчитываем на Василия Березуцкого, Вернблума, Фернандеса. На Щенникова вряд ли.

– А Еременко?

– Тоже нет. Пока никаких улучшений не видно, — сказал Гончаренко.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Товарищеские матчи Россия ЦСКА Динамо Крылья Советов Гончаренко Виктор
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