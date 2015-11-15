Гончаренко: «Еременко не сможет принять участия в матче с «Крыльями Советов»

Старший тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итоги товарищеского матча против «Динамо», который завершился поражением армейцев со счетом 0:2. По словам специалиста, красно-синие не должны были проигрывать эту встречу. Также белорус рассказал о состоянии травмированных футболистов.



– Мы выглядели гораздо лучше, чем в товарищеском матче с «Мордовией». По созданным моментам не должны были проигрывать 0:2, их было достаточно. Но футбол красен голами.



– В отсутствие Слуцкого вы с Онопко привнесли в работу что-то свое?



– Не думаю, что это необходимо. Есть главный тренер, нужно следовать одному курсу.



- Пока он в сборной, вы с ним регулярно на связи?



– Лишними вопросами стараемся не забивать ему голову. Вчера общались после матча, он живо интересуется нашими делами. Мы — как у него дела в сборной.



– Что с травмированными?



– К матчу с «Крыльями Советов» рассчитываем на Василия Березуцкого, Вернблума, Фернандеса. На Щенникова вряд ли.



– А Еременко?



– Тоже нет. Пока никаких улучшений не видно, — сказал Гончаренко.