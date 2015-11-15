Баумгартлингер: «Успех Австрии – в детском футболе и выступлении игроков в топ-чемпионатах»

Капитан "Майнца" Юлиан Баумгартлингер рассказал, в чем состоит секрет подъема сборной Австрии в последние годы.

–​ Вы играете в сборной Австрии с 2009 года. В чем секрет такого подъема вашей команды за последние годы?

– Как я уже говорил, важную роль играет развитие детского и молодежного футбола. Это в Австрии сейчас чуть ли не на первом месте. Также важно и то, что почти все игроки сборной выступали в топ-чемпионатах и стали востребованы за рубежом. Игра в сильнейших клубах повлияла и на способности игроков, их развитие, что привело к успехам нашей сборной.

–​ Кого из ваших партнеров по национальной команде мы скоро увидим среди европейских звезд?

– Думаю, что Мартин Хинтереггер может продвинуться в своей карьере и в ближайшем будущем оказаться в топ-клубе.

Полностью интервью с Юлианом Баумгартлингером можно прочитать здесь.