Рейнгольд: «Дзюба может превратиться в сильнейшего футболиста Старого Света»

Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд после победы сборной России в товарищеском матче над Португалией (1:0) отметил, что нападающий Артем Дзюба пересмотрел свое отношение к футболу и стал выступать гораздо сильнее.

«Отношусь к Дзюбе «50 на 50», но Артем пересмотрел свое отношение к футболу. С каждой игрой он выступает все лучше и лучше: берет игру на себя, вступает в борьбу... раньше этого не было, он просто стоял и ждал, пока ему поднесут мяч. Посмотрите на забитый в ворота португальцев гол: трехходовка, где ассистентом выступает Дзюба. Все как по учебнику. Вероятно, Слуцкий говорит Дзюбе побольше брать игру на себя, побольше открываться, побольше вступать в единоборства. Все это Артем в последнее время и делает. Если он продолжит так играть – он сможет превратиться в одного из сильнейших футболистов Старого Света. Все зависит от него, для этого у него есть все данные. Мое мнение о Дзюбе потихоньку меняется в лучшую сторону», – заявил специалист.