Акинфеев установил рекорд

Вратарь ЦСКА и сборной России Игорь Акинфеев принял участие в товарищеской встрече против Португалии (1:0). Эта игра стала для него 233-й без пропущенных мячей за российские команды.

Таким образом, Акинфеев обошел по этому показателю Рината Дасаева и установил рекорд. На счету голкипера ЦСКА теперь 143 «сухих» матча за ЦСКА в чемпионате, 20 – в Кубке России, 11 – в Лиге Европы, 10 – в Лиге чемпионов, 7 – в Кубке УЕФА, а также 42 игры без пропущенных голов за сборную.

При этом Дасаев остается рекордсменом среди российских вратарей по числу «сухих» матчей во всех турнирах, поскольку на его счету еще 20 таких встреч за «Севилью» в чемпионате и Кубке Испании.