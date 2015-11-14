Ближайшие игры под эгидой УЕФА футболисты проведут в траурных повязках

Все ближайшие игры под эгидой УЕФА футболисты проведут с черными траурными повязками, чтобы почтить память погибших в результате терактов в Париже. В стыковых матчах отборочного турнира Евро-2016 Украина – Словения и Швеция – Дания игроки таким образом отдадут дань жертвам террористических атак во французской столице.

Напомним, вчера во время товарищеского поединка Франция – Германия (2:0) в районе «Стад де Франс» прозвучало три взрыва, два из которых были совершены террористами-смертниками.

В то же время, обстрелу подвергся ресторан в одном из округов Парижа. Кроме того, террористы захватили концертный зал. Согласно последней информации, теракты унесли жизни более 150-ти человек.