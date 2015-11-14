Швеция – Дания. Смотреть онлайн

Обе команды вполне заслуживают путевку во Францию и по игре, и по составу, однако пройдет дальше только одна команда. Швеция довольно долго шла на втором месте в отборочной группе, но слабо провела последние игры и в итоге пропустила российскую сборную вперед. Дания же в игре последнего тура уступили португальцам и опустились на третье место, пропустив вперед албанцев. В целом, датчане имеют преимущество в личных встречах со шведами в последнее время – крайние четыре игры датчане так и вовсе выиграли, к тому же все всухую.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу Швеция – Дания. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.