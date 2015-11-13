Канчельскис может возглавить клуб ПФЛ

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис может стать главным тренером «Зенита» из Пензы.

Напомним, что недавно скончался предыдущий наставник пензенцев Сергей Филлипенков. С тех пор команда ни разу не одержала победы, и психологическое состояние игроков оставляет желать лучшего.

Сообщается, что сейчас между клубом ПФЛ и Канчельскисом проходят переговоры. Его называют главным кандидатом на этот пост, но при этом рассматриваются и другие варианты.