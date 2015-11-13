Де Хеа не понял решение ван Гаала продать Чичарито

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа выразил несогласие с решением главного тренера команды Луи ван Гаала продать нападающего Хавьера Эрнандеса Чичарито. Напомним, этим летом мексиканский форвард из стана «красных дьяволов» перешел в немецкий «Байер».

«Это решения, которые принимает тренер. В моей команде Чичарито играл бы всегда. Раньше он был бесспорным игроком стартового состава и футболистом года в «Юнайтед». Он может забивать по 20-30 голов за сезон. Я бы очень хотел сыграть с ним снова, надеюсь, возможность представится.

Он всегда чем-то отмечается, забивает голы, если получает достаточно игрового времени. Своей текущей формой он демонстрирует, что является одним из лучших бомбардиров в мире», – сказал Де Хеа.

В нынешнем сезоне Чичарито 16 раз выходил на поле в футболке «Байера» и отметился 10 забитыми голами.