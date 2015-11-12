Нету: «Зениту» по силам вернуться наверх»

Защитник «Зенита» Луиш Нету уверен в турнирных перспективах своей команды.

«Мы во всех матчах отдаемся на полную. Так получилось, что в Лиге чемпионов мы все встречи выиграли, а в Премьер-лиге в нескольких турах не удалось осуществить задуманное. Надеюсь, «Зенит» может прибавить и выдать в чемпионате такую же серию, как в еврокубках.

В «Зените» по умолчанию ставится задача быть лидерами лиги всегда. К сожалению, не всегда получается, как сейчас, но мы уверены, что нам по силам вернуться наверх. Прошла только половина сезона. Матчей впереди более чем достаточно. Надо сконцентрироваться на своих играх, и тогда посмотрим», – считает Нету.

Напомним, что в российской Премьер-лиге «Зенит» после 15 матчей занимает четвертую строчку в турнирной таблице. Отставание от лидирующего ЦСКА составляет 10 очков.