Савин: «Мы теряем футболистов из-за раздутых зарплат»

Бывший нападающий «Амкара«, «Крыльев Советов«, «Томи«, «Урала«, «Тюмени« и тульского «Арсенала« Евгений Савин высказался с резкой критикой высокой зарплаты некоторых молодых футболистов, что не только сказывается на их игре, но приводит к деградации личности. Сам Савин не скрывает, что его максимальная зарплата за карьеру составляла 500-600 тысяч долларов.

«Должны ли действующие футболисты раскрывать свои доходы? Считаю, что должны. Но с другой стороны, наши клубы не должны настолько раздувать зарплаты. Ребята, поймите одну простую вещь: молодой человек с русским менталитетом не всегда готов получать огромные деньги.

Самое страшное, что мы теряем людей. Если человеку в 22 года платить 3, 4, 5 миллионов евро, то он деградирует и как футболист, и как личность.

Я против ограничений. Я за разум. Человек должен зарабатывать деньги, а не получать. На него не нужно сыпать их вагонами только из-за того, что он играет в сборной России или проходит в состав благодаря лимиту. Человека нужно стимулировать, чтобы он развивался», – заявил Савин.

Стоит отметить, что после завершения футбольной карьеры Савин работает на «Матч ТВ» – ведет еженедельное шоу «Культ Тура» о российском футболе.