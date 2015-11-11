Пике: «Барселона» или «Реал» не смогли бы выиграть английскую Премьер-лигу»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике выразил мнение, что гранды испанского футбола, будь то сине-гранатовые или «Реал» Мадрид не смогли бы выиграть английскую Премьер-лигу, если бы принимали участие в ней.

«Думаю, если бы «Барселона» или «Реал» Мадрид перешли в английскую Премьер-лигу, в первый год участия не было бы даже шансов на победу в ней. Потому что в гостях со "Стоком" или другим типом команд, к примеру, будет очень тяжело.

«То же самое было бы с «Манчестер Юнайтед» или «Челси», если бы они приехали в Испанию. Никаких шансов на победу в лиге», - сказал Пике.