Ребров: «В товарищеских играх у меня есть шанс выйти на поле»

Вратарь «Спартака» и сборной России Артем Ребров надеется сыграть в товарищеских встречах национальной команды против Португалии и Хорватии.

«Вызов в сборную для любого футболиста приятен – не важно, товарищеская это игра или официальная. Моя мотивация в том, что я особо не играю, но в товарищеских играх у меня есть шанс выйти на поле. В четырех матчах со Слуцким у нас не было времени что-то наиграть, поэтому в товарищеских играх мы сможем отработать какие-то схемы», – говорит Ребров.