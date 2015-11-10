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Карпин: «Я не идиот и последнее место я не планировал»

10 ноября 2015, 12:47
12

Наставник армавирского «Торпедо» Валерий Карпин рассказал, что не рассчитывал на такой сложный сезон в ФНЛ.

«Планировать последнее место может только последний идиот. Не думайте, что я идиот. Естественно, последнее место мы не планировали. Что будет тяжело — да, все понимали. Что настолько тяжело — нет, честно говорю.
Насколько сильно будет обновляться команда в ближайшее трансферное окно? Надеюсь, что сильно», — заявил Карпин.

После 20-ти туров команда из Армавира находится на последней строчке турнирной таблицы ФНЛ, набрав только 12 очков и добившись при этом всего двух побед.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. ФНЛ ФНЛ Армавир Карпин Валерий
Комментарии (12)
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slavа0508
1447150616
Валера пора в Спартак возвращяться,
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Дима1960
1447151583
Помоги Вам Господи в этот не простой момент Слова подержки
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Nurbek Taraz
1447154287
Кто тебе сказал что ты идиот Ты так и так идиот
Ответить
kamelot
1447155548
Карпин: «Я не идиот", сказал Идиот.
Ответить
Serjik78
1447163087
Сильный менеджер заранее должен планировать все сценарии: оптимистический, реалистический и ПЕССИМИСТИЧЕСКИЙ.
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Vladarg
1447170549
не идиот,конечно..просто НИКАКОЙ тренер..но с этим диагнозом жить можно.
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Рулон Обоев
1447578422
Когда про Карпина пишут, что он хороший специалист, завоёвывал награды... непонятно, стёб это или на самом деле так считают)))
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