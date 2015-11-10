Карпин: «Я не идиот и последнее место я не планировал»

Наставник армавирского «Торпедо» Валерий Карпин рассказал, что не рассчитывал на такой сложный сезон в ФНЛ.

«Планировать последнее место может только последний идиот. Не думайте, что я идиот. Естественно, последнее место мы не планировали. Что будет тяжело — да, все понимали. Что настолько тяжело — нет, честно говорю.

Насколько сильно будет обновляться команда в ближайшее трансферное окно? Надеюсь, что сильно», — заявил Карпин.



После 20-ти туров команда из Армавира находится на последней строчке турнирной таблицы ФНЛ, набрав только 12 очков и добившись при этом всего двух побед.

