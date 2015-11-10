Варди стал лучшим игроком октября в Англии, Венгер – лучшим тренером

Стали известны лучший игрок и лучший тренер октября в английской Премьер-лиге. Форвард «Лестера» Джейми Варди признан лучшим среди футболистов – в четырех матчах октября он отличился пять раз. Более того, в текущем сезоне на счету Варди 12 голов в 12 матчах. Он забивает девять матчей подряд. Данная награда стала первой в его карьере.

Лучшим тренером в октябре в Англии признан французский специалист Арсен Венгер, под руководством которого «Арсенал» одержал четыре победы в четырех матчах и пропустил всего один гол.