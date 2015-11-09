Роббен: «Верю, что смогу сыграть за сборную на ЧМ-2018»

Полузащитник «Баварии» и сборной Голландии Арьен Роббен прокомментировал непопадание своей национальной команды на Евро-2016. Напомним, в своей отборочной группе голландцы финишировали четвертыми, пропустив вперед Чехию, Исландию и Турцию.

«Пропуск Евро-2016 бьет по статусу каждого из нас, включая меня. Возможно, я уже сыграл на своем последнем турнире за сборную. Но я все же верю, что смогу выступить за команду на чемпионате мира -2018, иначе бы завершил карьеру в сборной. Я никогда не думал, что мы можем пропустить чемпионат Европы. Когда это стало реальностью, было очень трудно это понять. Это будет казаться нереальным вплоть до завершения Евро. Это просто ужас какой-то», – говорит Роббен.