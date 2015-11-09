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  • Киевское «Динамо» будет играть в футболках с антирасистскими надписями

Киевское «Динамо» будет играть в футболках с антирасистскими надписями

9 ноября 2015, 22:18
5

В матче 14-го тура УПЛ против «Стали» игроки киевского «Динамо» вышли на поле в футболках с надписью «Разом проти расизму» («Вместе против расизма»).

Сообщается, что в футболках с подобными лозунгами киевляне будут играть до конца года во всех турнирах. Украинский вариант слогана будет использоваться в матчах УПЛ и Кубка Украины, а в играх Лиги чемпионов на футболки будет нанесена надпись «No to racism».

Напомним, УЕФА обвиняет «Динамо» в расистском поведении фанатов во время матча ЛЧ против «Челси».

Источник: ФК «Динамо» Киев
Украина. Премьер-Лига Украина Динамо К
Комментарии (5)
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Клим Чугункин.
1447098740
Будут играть в футболках с Бандеровскими надписями!Казлы ванючии.
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JI e x a
1447099084
Боже, сколько ошибок на этом сайте.... То стюард травму "потерпел", то в матче 14 "утра".... И это только навскидку из последних прочитанных статей. А что там дальше творится... У здешних новостников хоть среднее образование-то есть???
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18JG
1447099220
Своих же убивают, но футболки с надписями против расизма. Уроды и показушники.
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Maslennikov
1447100152
А что вам украинцы плохого сделали? Отобрали Крым, потом полстраны еще на референдуме. А сами Чечню раздалбывали 10 лет.Чем Украина плоха?
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