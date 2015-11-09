Киевское «Динамо» будет играть в футболках с антирасистскими надписями

В матче 14-го тура УПЛ против «Стали» игроки киевского «Динамо» вышли на поле в футболках с надписью «Разом проти расизму» («Вместе против расизма»).

Сообщается, что в футболках с подобными лозунгами киевляне будут играть до конца года во всех турнирах. Украинский вариант слогана будет использоваться в матчах УПЛ и Кубка Украины, а в играх Лиги чемпионов на футболки будет нанесена надпись «No to racism».

Напомним, УЕФА обвиняет «Динамо» в расистском поведении фанатов во время матча ЛЧ против «Челси».