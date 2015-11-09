Стадион ЦСКА откроется весной 2016 года

Строительство нового стадиона ЦСКА будет завершено в запланированный срок. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Работы по строительству стадиона ЦСКА на Третьей Песчаной улице идут по графику. Уже в следующем году здесь пройдут первые матчи. Для стадиона ЦСКА подобран интересный и оригинальный проект. Арена получится не очень большая, но очень уютная» – говорит Хуснуллин.

Готовность стадиона оценивается в 90-95%. По плану он должен быть введен в эксплуатацию весной 2016 года.