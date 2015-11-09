Никифоров: «Спартаку» нужны форвард, крайние и центральные защитники»

Многократный чемпион в составе «Спартака» Юрий Никифоров считает, что московскому клубу нужно усилить несколько позиций.

«Спартаку» обязательно нужен нападающий, нужны крайние защитники, сильные центральные защитники – в этих линиях действуют квалифицированные игроки, но нет в команде, по большому счету, конкуренции за место в составе.

Когда мы приезжали в Европу, то нас элементарно сажали на лавку, никому место не гарантировали. И в «Спартаке» должно быть так же. Ни один великий клуб не выдержит игры одним составом в целом сезоне», – сказал Никифоров.