«Амкар» получил четыре выходных

Футболисты «Амкара» после матча 15-го тура российской Премьер лиги с «Уфой» (1:2) получили четыре дня выходных. После этого команда будет готовиться к следующему матчу в Перми.

«После серии игр нужна небольшая пауза для восстановления. Потом будет нагрузка выше средней, затем, за три-четыре дня до матча с «Рубином», будет подводка. Будем готовиться в Перми, будет довольно сложно из-за морозов, но и выезжать смысла, наверное, особого нет. Из-за погоды сократим время пребывание на воздухе, сделаем тренировки более интенсивными», – рассказал главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев.

Матч 16-го тура российской Премьер лиги «Амкар» – «Рубин» состоится в субботу, 21 ноября, в 12:00 по московскому времени.