Газинский: «Всегда непросто играть против ЦСКА»

Полузащитник «Краснодара« Юрий Газинский оценил игру своей команды в матче против ЦСКА.

«Я играл не на той позиции, где обычно. Может быть, показал не ту игру, которую хотел, но старался. Старался, в первую очередь, помогать в обороне ребятам, ну и придумывать что-то уже потом. На поле больше главенствовали командные действия. В целом я считаю, что команда сыграла неплохо против ЦСКА. Сегодня прервали их серию без поражений, которая у них была. Всегда непросто играть против этой команды.

Сейчас потихоньку выходим из той ситуации, в которую попали. Сейчас будет перерыв на сборные, будем готовиться к очень серьезным матчам. Нужно не сбавлять оборотов. Надо лишь выполнять все те требования, которые нам озвучивает тренер перед игрой. У нас получается взаимодействовать на поле друг с другом. Думаю, что по игре это видно», – рассказал Газинский.

Напомним, что матч 15-го тура российской Премьер-лиги «Краснодар» – ЦСКА закончился со счетом 2:1.