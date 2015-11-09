Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Смолов: «Не хочу комментировать слова Бабаева, ему виднее»

    Нападающий «Краснодара» Федор Смолов отметил роль тренера Олега Кононова в победной серии команды, состоящей уже из пяти матчей.

    «Я считаю, что это полностью заслуга тренера. Мы перестроили тренировочный процесс и это дает свои плоды. Начинаем выигрывать, обретаем уверенность. Пять побед подряд не могут не радовать».

    Также Смолов отказался комментировать слова генерального директора ЦСКА Романа Бабаева, который ранее заявил, что в армейской команде он сидел бы в запасе.

    «Высказывания Бабаева я и в тот раз не комментировал, и сейчас не собираюсь. Ему виднее, это его мнение, его право», — сказал Смолов.

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.11.2015 03:28
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +354

      REDAT 9 ноября 2015, 07:55

      Молодец Федя!!!!!!!!!!!!!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100

      borsch123 9 ноября 2015, 04:20

      Федя здравомыслием видимо стал страдать,молодец какой.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11