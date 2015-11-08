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    Виллаш-Боаш: «Правила Мутко очень сильно влияют на «Зенит»

    Главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш поделился своими впечатлениями от матча против «Локомотива».

    «Обе команды провели не лучший первый тайм. Во второй половине «Локомотив» чуть лучше и удачнее действовал на контратаках. В случае с первым голом сопернику повезло, удача от нас отвернулась. Сегодня не было качественных передач, которые могли бы дойти до Дзюбы. Это упущенный шанс. Если бы набрали очки, перспектива борьбы за титул смотрелась бы по-другому.

    Что я могу сделать в этой ситуации? В Лиге чемпионов нет ограничений, и мы выиграли четыре матча. Тут игрок уровня Витселя должен сидеть на скамейке запасных. Это самое глупое правило, которое я видел. Это очень сильно влияет, особенно на «Зенит».

    Представьте, что УЕФА изменит правила за неделю до Евро. Будет большой скандал. Это чемпионат Мутко. Правила принял Мутко, и они очень вредят нам. Есть поражения, которые полностью на нашей ответственности. Но лимит влияет на нас», - заявил Виллаш-Боаш.

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.11.2015 22:01
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    Комментарии30
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      Рейтинг: +10

      СТЕКС47 9 ноября 2015, 08:06

      Вот ему самому то не противно, каждый раз одна и та же песня, веди себя как мужчина. Лемит это палка о двух концах, да если его убрать то у многих наших жопоногов и гламурных голобуков останется меньше времени чтобы тюнить тачки и постить инстограмм фотками шлюх, так как прейдется пахать на тренировках и на 200% выкладываться на матчах. Но есть и другая сторона, в таком случае я думаю конкуренция между клубами сойдет на нет, как сейчас в чемпионате Геомании, где Бавария делает что хочет, и думаю всем понятно какой клуб у нас сможет себе позволить за счет наших газовых рессурсов затарится по полной как этого бы хотел тренеришка.

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      Рейтинг: +119

      Дима1960 > СТЕКС47 9 ноября 2015, 14:59

      Видаш-Боаш стопроцентно прав!

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      Рейтинг: +31

      nikolaich2 9 ноября 2015, 00:56

      14.07.2015, 13:45
      Никита Симонян: Удалось убедить клубы в целесообразности нового лимита
      Исполняющий обязанности президента РФС Никита Симонян прокомментировал принятие на ближайший сезон нового лимита на легионеров. Сегодня на исполкоме РФС почти единогласно была утверждена формула "6+5", допускающая присутствие шести легионеров на поле.
      "Не знаю, почему на заседании отсутствовали Керимов, Смородская и Гинер (президенты "Анжи", "Локомотива" и ЦСКА, являвшиеся главными противниками ужесточения лимита - прим. "РГ"). Но могу сказать, что сегодня исполком практически единогласно проголосовал за новый лимит", - заявил Симонян.
      Напомним, что в декабре прошлого года исполком утвердил лимит "15+10", допускающий 15 иностранцев в заявке. По словам и.о. президента РФС, клубы удалось переубедить.
      "Руководителей клуба удалось убедить, что этот лимит более целесообразен на данный момент. Что я думаю о словах Сергея Степашина, который сказал, что надо извиниться перед клубами, что лимит был принят так поздно? Понимаете, мы сейчас в таком форс-мажоре - одно, другое. Но я согласен, что ситуация ненормальная. Сегодня я говорил, что хотя бы за месяц до начала сезона все должно быть известно. К сожалению, имеем то, что есть".

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      Рейтинг: +119

      Дима1960 > serglider 9 ноября 2015, 15:02

      Не все клубы-не говорите ложь

      0
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      Рейтинг: +2175

      Ubuntu 9 ноября 2015, 00:47

      В чём то я с ним согласен, лимит вредит нашему футболу.

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      Рейтинг: +21

      Артемка30 9 ноября 2015, 00:34

      Никакими лимитами наш футбол не поднимешь. Конкуренция и только конкуренция - вот единственный и естественный отбор в основу. А опыт можно и на тренировках перенимать. Если знаешь что попадешь в основу то зачем черезчур трудиться. Особенность русского менталитета, тут уж ничего не поделаешь

      2
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      Рейтинг: +119

      Дима1960 > serglider 9 ноября 2015, 15:05

      В россии разве можно сравнить доходы Людей с Англией,Германией.
      Зачем передергивать

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      Рейтинг: +11

      romati21rus 9 ноября 2015, 00:33

      опять расплакался=)))

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      Рейтинг: +19

      Gazza 9 ноября 2015, 00:27

      Тебе бабло и немалое платят здесь а не в Европе. И налоги с них платишь не европейские а наши. Так что засунь свой язык и тренеруй что есть.

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      Рейтинг: +119

      Дима1960 > Gazza 9 ноября 2015, 15:06

      Правильно!Всем заткнутся и не говорить правду!

      1
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 9 ноября 2015, 00:07

      Уезжай быстрее ради бога

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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 9 ноября 2015, 00:06

      Только Зениту и вредят

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      Рейтинг: +26835

      slavutiq70 8 ноября 2015, 23:53

      Слуцкий сегодня проиграл и сказал что виною всему ошибки которые они допустили,проиграл Боаш сказал что всему виною лимит!!!!!!!!!!!!

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      Рейтинг: +119

      Дима1960 > slavutiq70 9 ноября 2015, 00:01

      Вилаш-Боаш прав.

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      Рейтинг: +17373

      Garrincha58 8 ноября 2015, 23:48

      все идет хорошо еще бы на Евро сборная Мутко провалилась и было бы великолепно

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