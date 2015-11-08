Симеоне: «Атлетико» не собирается изменять свой стиль»

Наставник мадридского «Атлетико» Диего Симеоне высказал мнение о последних выступлениях своей команды, отметив, что не собирается кардинально менять стиль игры своих подопечных.



«Кто знает «Атлетико», тот понимает наш стиль. Он основан на интенсивной работе, давлении, прессинге, контратаках и надежной обороне. Всегда это было отличительной чертой «Атлетико». И мы будем продолжать следовать этой линии, что бы там ни говорили. Ведь хорошо можно играть по-разному,– сказал Симеоне.



В двух последних играх мадридский клуб заработал всего два очка, в Примере сыграв вничью с «Депортиво» и не сумев одолеть «Астану» в Лиге чемпионов.