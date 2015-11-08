Гашкин: «Оба гола «Терек» забил из под Кутепова»

Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Гашкин поделился впечатлениями от матча 15-го тура РФПЛ, в котором красно-белые уступили в гостях «Тереку» со счетом 1:2.

«В игре «Спартака» ничего не изменилось. Красно-белые забили гол со стандарта. Кроме забитого гола у москвичей был еще один момент. В свою очередь «Терек» продемонстрировал более агрессивную игру. Мне кажется, что «Спартак» ждет перерыва, чтобы разбираться в ситуации.

Спартаковцы вроде бы играют, в составе выходят молодые игроки. Например, сегодня появился на поле Кутепов, из-под которого были забиты два гола. В первом моменте он не сблизился с атакующим игроком, а во втором произошел несчастный случай для «Спартака» и счастливый для «Терека».

Пора ли задуматься об отставке Аленичева? Это должно решать руководство», – считает Гашкин.