Ребров: «Тяжелая ситуация, больше и сказать нечего»

Вратарь «Спартака« Артем Ребров прокомментировал поражение от «Терека» (1:2) в матче 15-го тура РФПЛ.

«Тяжелая ситуация, больше и сказать нечего. Оба гола можно было предотвратить, но ошибками я бы это не назвал. Да, они были тяжелыми, но такое бывает, когда у команды не идет игра, все валится.

10 минут играем хорошо, забиваем гол, все контролируем, а потом боимся за результат. И это не впервые. Не бросаем играть, но наступает какой-то стопор.

Надо привыкнуть, что наша команда всегда в центре внимания. Хорошо или плохо идут дела, но нас всегда обсуждают. Я лично старался не думать об этом, сконцентрироваться на игре», – сказал Ребров.