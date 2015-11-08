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Ребров: «Тяжелая ситуация, больше и сказать нечего»

8 ноября 2015, 08:25
8

Вратарь «Спартака« Артем Ребров прокомментировал поражение от «Терека» (1:2) в матче 15-го тура РФПЛ.

«Тяжелая ситуация, больше и сказать нечего. Оба гола можно было предотвратить, но ошибками я бы это не назвал. Да, они были тяжелыми, но такое бывает, когда у команды не идет игра, все валится.

10 минут играем хорошо, забиваем гол, все контролируем, а потом боимся за результат. И это не впервые. Не бросаем играть, но наступает какой-то стопор.

Надо привыкнуть, что наша команда всегда в центре внимания. Хорошо или плохо идут дела, но нас всегда обсуждают. Я лично старался не думать об этом, сконцентрироваться на игре», – сказал Ребров.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Ахмат Ребров Артем
Комментарии (8)
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Etiainen
1446960803
ты ж капитан! разруливай давай!
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aurora5858
1446965826
Оба гола ляпы. Реброва и не в первый раз. И пусть не комментирует свои глупости
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slavа0508
1446965985
Ну не сказать что голы ляпы от штанги и перекладины
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Kareon
1446978184
2 гола твои ошибки нужно митрюшкину дать шанс все равно переходной сезон
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Victor.mail.
1446981977
2-ой гол 100 процентный ляп. Из такой позиции пускать за шиворот.!!!!! Лошара!
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Сармат Ростов
1446983834
Второй гол-красавец! Только вот, если бы вратарь стоял на месте -гола бы не было)))
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Дима1960
1446990737
Алениев! Почему команнда раз за разом бросает играть,почему унее начинается ступор?
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