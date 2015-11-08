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    Алханов: «Адилсону и Мбенге – по «Тойоте Камри». Всем игрокам будут выплачены тройные премиальные»

    Вице-президент «Терека» Хайдар Алханов рассказал, как президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров отблагодарил футболистов за победу над «Спартаком» (2:1) в матче 15-го тура РФПЛ.

    «Адилсону и Мбенге подарили по «Тойоте Камри». А всем ребятам были выплачены тройные премиальные. Это глава республики расщедрился. Он очень был доволен самой игрой и красивыми голами. Поэтому решил сделать подарки», - сказал Алханов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    08.11.2015 06:41
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 8 ноября 2015, 09:32

      Блин Ростов(город) не может заплатить команде,нет денег-а у Чечни куча(Аллах даёт, сказал Кодыров).Надо масульманство принимать

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      Рейтинг: +10

      Аslidin 8 ноября 2015, 09:14

      Уважуха Кадырову и Рахимову молодцы...

      0
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      Рейтинг: +268

      BorisoW 8 ноября 2015, 08:47

      А что такого сверхестественного совершил Терек?

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      Рейтинг: +825

      Etiainen 8 ноября 2015, 08:30

      Россия - щедрая душа!

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      Рейтинг: +14077

      shinnik 8 ноября 2015, 08:05

      Примечание.
      Эти деньги не являются народными.Они аллаховы.

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