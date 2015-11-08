Алханов: «Адилсону и Мбенге – по «Тойоте Камри». Всем игрокам будут выплачены тройные премиальные»

Вице-президент «Терека» Хайдар Алханов рассказал, как президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров отблагодарил футболистов за победу над «Спартаком» (2:1) в матче 15-го тура РФПЛ.

«Адилсону и Мбенге подарили по «Тойоте Камри». А всем ребятам были выплачены тройные премиальные. Это глава республики расщедрился. Он очень был доволен самой игрой и красивыми голами. Поэтому решил сделать подарки», - сказал Алханов.