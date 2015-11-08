Хьюз: «Люди должны относиться к Моуринью помягче»

Главный тренер «Стока» Марк Хьюз прокомментировал победу в матче 15-го тура АПЛ против «Челси» (1:0). Наставник поделился своим мнением о положении Жозе Моуринью.

«Все мы были в такой ситуации. Нужно просто побеждать, чтобы фокус сместился куда-то еще. И я был в подобных ситуациях. Иногда терпишь неудачу. У Моуринью в «Челси» огромный кредит доверия. Он выигрывал трофеи, и, конечно, люди должны относиться к нему помягче. Не вижу причин, почему "Челси" должен идти на изменения в тренерском штабе, но в чемпионате Англии всегда очень пристальное внимание ко всему», - говорит Хьюз.

Недавно команды встречались в рамках Кубка английской лиги, и тогда также победил «Сток».

«Мы очень довольны. Нам удалось победить «Челси» дважды за короткий период времени, и оба раза это были выдающиеся выступления. «Челси» сегодня играл хорошо. Им трудно добиваться положительного результата, но они изменят ситуацию. У меня нет сомнений. Возможно, они не будут играть против столь решительных команд, как мы».

По итогам матча Хьюз выделил некоторых игроков.

«Стоит отметить то, что Эрик Питерс смог продолжить игру. Он заслуживает похвалы. Столкновение было действительно плохим. У него сильно шла кровь из обеих ноздрей, дыхание было затруднено.

Шоукросс любит вызовы. В АПЛ нужно быть физически крепким, чтобы соответствовать таким форвардам, как Диего Коста. Райан показал свой класс».