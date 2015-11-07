УПЛ. «Шахтер» обыграл «Александрию», «Карпаты» и «Металлист» поделили очки

В матче 14-го тура УПЛ «Шахтер» оказался сильнее «Александрии» – 3:2. За «горняков» отличились Дентиньо, Гладкий и Тейшейра, а голы «Александрии» на счету Запорожана и Пономаря.

Еще одна встреча тура завершилась ничьей между «Карпатами» и «Металлистом».

Чемпионат Украины. УПЛ. 14-й тур

Александрия – Шахтер – 2:3 (1:2)

Голы: 0:1 – Дентиньо, 14; 1:1 – Запорожан, 16; 1:2 – Гладкий, 43; 1:3 – Тейшейра, 54; 2:3 – Пономарь, 90.

Карпаты – Металлист – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Приемов, 41; 1:1 – Голодюк, 57.

Удаления: Шендрик, 31; Тейшейра, 90.

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