Кавазашвили: «Спартак» на выезде может сыграть лучше, чем в домашнем матче»

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили рассказал о своих ожиданиях от предстоящей игры красно-белых против грозненского «Терека» в рамках 15 тура чемпионата России.

«Разве можно сейчас говорить о том, как сыграет любая команда, начиная с «Локомотива», «Спартака», «Динамо» и так далее? Я намеренно не упомянул ЦСКА и «Зенит», так как здесь можно предположить с вероятностью около 70 процентов, что эти команды удачно сыграют. Игра остальных клубов настолько неясна, что делать какие-то прогнозы невозможно.

Если бы речь шла о «Спартаке», в котором я выступал в 1960-х годах, то ответ был бы следующий: мы будем играть на выезде и одержим победу. Сейчас красно-белые находятся в стадии становления. Если рассуждать на тему того, как команда Аленичева сыграет в Грозном, могу сказать одно: москвичам предстоит очень сложный матч. В этом сезоне «Терек» продемонстрировал, как удачно грозненцы могут проводить выездные игры. Тем более это касается домашних матчей.

Сомневаюсь, что «Спартак» сможет сегодня одержать победу. Но у спартаковцев есть свойство, которое удивляет многих, — дома они могут сыграть хуже, чем на выезде с сильной командой. Поэтому от «Спартака» можно ожидать и победы в Грозном», – отметил Кавазашвили.