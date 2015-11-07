Амир Натхо полетел с ЦСКА на игру с «Краснодаром»

На матч 15-го тура РФПЛ с «Краснодаром», который пройдет завтра в 17:00 по московскому времени, в составе ЦСКА полетел Амир Натхо. Полностью заявка армейцев выглядит следующим образом:

Вратари: Игорь Акинфеев, Сергей Чепчугов.

Защитники: Сергей Игнашевич, Алексей Березуцкий, Кирилл Набабкин, Георгий Щенников, Виктор Васин, Марио Фернандес.

Полузащитники: Понтус Вернблум, Алан Дзагоев, Зоран Тошич, Георги Миланов, Бибрас Натхо, Александр Головин, Амир Натхо.

Нападающие: Ахмед Муса, Сейду Думбия, Кирилл Панченко.