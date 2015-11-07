«ПСЖ» – «Тулуза». Онлайн-трансляция

В 13 туре Лиги 1 лидер чемпионата «ПСЖ» на своем поле примет находящуюся на данный момент в зоне вылета «Тулузу». Как часто бывает, исход таких игр только «на бумаге» кажется ясным и понятным заранее, а на деле получается интересный и, порой, даже захватывающий футбол.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Начало игры в 19:00, не пропустите!