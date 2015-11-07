АПЛ. «МЮ» добился победы над «Вест Бромвичем» и другие результаты

Завершилось несколько матчей 12-го тура АПЛ. «Лестер» со счетом 2:1 взял верх над «Уотфордом». «Вест Хэм» и «Эвертон» не смогли склонить чашу весов в чью-либо сторону, завершив встречу ничьей – 1:1. «Манчестер Юнайтед» сумел добиться уверенной победы над «Вест Бромвичем».

Еще в двух субботних играх судьбу матчей решил единственный гол. Душан Тадич забитым мячом с пенальти принес «Саутгемптону» гостевую победу над «Сандерлендом». А Джонатан Хаусон помог «Норвичу» оставить не у дел «Суонси».

Чемпионат Англии. АПЛ. 12-й тур

Лестер – Уотфорд – 2:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Канте, 52; 2:0 – Варди, 65 (с пенальти); 2:1 – Дини, 75 (с пенальти).

Манчестер Юнайтед – Вест Бромвич – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Лингард, 52; 2:0 – Мата, 90 (с пенальти).

Норвич – Суонси – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Хаусон, 70.

Сандерленд – Саутгемптон – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Тадич, 69 (с пенальти).

Вест Хэм – Эвертон – 1:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Лансини, 30; 1:1 – Лукаку, 43.

Календарь АПЛ

Турнирная таблица АПЛ