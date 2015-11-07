Орлов: «Ростов» не удержится на втором месте»

Известный телекомментатор Геннадий Орлов выразил мнение, что «Ростов» не удержится на втором месте в РФПЛ, а также поделился ожиданиями от матча 15-го тура между «Локомотивом» и «Зенитом».

- Не думаю, что «Ростов» удержится на втором месте. В команде, как мне известно, нерегулярно выплачивают зарплату. Но пока мы видим, что голодный художник творит лучше, чем сытый. Шутка! На самом деле «Ростов» должен быть благодарен этому успеху Курбану Бердыеву. Потрясающий тренер, которому многое по силам.

– А «Локомотив»?

- (Усмехается.) «Локомотив» – команда-сюрприз. Я больше верю в «Зенит». А «Локомотиву», чтобы стать стабильным в борьбе за лигочемпионское место, надо еще работать.

– Вы явно недооцениваете «Локомотив».

- Хорошо – тогда скажу о персоналиях. Необходимость работать и расти касается, к примеру, Алексея Миранчука. Я вижу, что у него большой талант, задатки, он мне нравится. Капелло звал Миранчука в сборную, потому что видел этот талант. Капелло выпустил Алексея в одном из матчей, и парень не растерялся. Но, очевидно, чтобы 20-летнему таланту стать топовым футболистом, еще предстоит стать стабильным. Стабильность приходит через работу.