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Орлов: «Ростов» не удержится на втором месте»

7 ноября 2015, 10:57
9

Известный телекомментатор Геннадий Орлов выразил мнение, что «Ростов» не удержится на втором месте в РФПЛ, а также поделился ожиданиями от матча 15-го тура между «Локомотивом» и «Зенитом».

- Не думаю, что «Ростов» удержится на втором месте. В команде, как мне известно, нерегулярно выплачивают зарплату. Но пока мы видим, что голодный художник творит лучше, чем сытый. Шутка! На самом деле «Ростов» должен быть благодарен этому успеху Курбану Бердыеву. Потрясающий тренер, которому многое по силам.

– А «Локомотив»?

- (Усмехается.) «Локомотив» – команда-сюрприз. Я больше верю в «Зенит». А «Локомотиву», чтобы стать стабильным в борьбе за лигочемпионское место, надо еще работать.

Вы явно недооцениваете «Локомотив».

- Хорошо – тогда скажу о персоналиях. Необходимость работать и расти касается, к примеру, Алексея Миранчука. Я вижу, что у него большой талант, задатки, он мне нравится. Капелло звал Миранчука в сборную, потому что видел этот талант. Капелло выпустил Алексея в одном из матчей, и парень не растерялся. Но, очевидно, чтобы 20-летнему таланту стать топовым футболистом, еще предстоит стать стабильным. Стабильность приходит через работу.

Источник: ФК «Локомотив»
Россия. Премьер-лига Ростов Зенит Локомотив Орлов Геннадий
Комментарии (9)
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андрей андреев
1446885252
Ты кто такой ?
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sergey_andreich
1446887804
Орлуша, попизди еще) Собаки лают, караван идет)
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Asbjorn
1446887864
Орлову на пенсию пора
Ответить
Клим Чугункин.
1446891333
Мнение дoлбoёбa Орлова не интересует никого.
Ответить
Диктор
1446894059
Да все правильно сказал.
Ответить
Taps
1446906817
Надоел ты Орлов со своими комментариями. Маразм у человека, всех игроков путает.
Ответить
BorisoW
1446922369
Мячты о вяликом клупе...
Ответить
TRELL
1446974629
Нужно смотреть на реалии жизни. У локо спад. Многие вещи Орлов правильно говорит. Локо не готов к лиге чемпионов. А ростов - загадка! тем интереснее интрига)
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