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  • Глушаков нужен «Зениту», но Федун больше не хочет усиливать конкурента

Глушаков нужен «Зениту», но Федун больше не хочет усиливать конкурента

7 ноября 2015, 07:40
16

Представители игроков «Спартака» — защитников Дмитрия и Кирилла Комбаровых и полузащитника Дениса Глушакова — в телефонной беседе с президентом «Зенита» Александром Дюковым обсуждали возможность их трудоустройства в петербургской команде. Позиция сине-бело-голубых конкретна: в услугах братьев Комбаровых «Зенит» не нуждается, а вот трансфер Глушакова вызывает серьезный интерес у руководства клуба. Особенно в связи с тем, что летом «Зенит» может покинуть полузащитник Аксель Витсель, которого в минувшее трансферное окно не отпустили в Серию А. Сам Глушаков не хочет уезжать из Москвы, его контракт со «Спартаком» истекает в 2019 году.

Напомним, что «Спартак» выставил троих футболистов на трансфер, а руководство клуба встало на сторону Аленичева в конфликте с Глушаковым и Комбаровыми. Однако, в связи с интересом «Зенита» к Глушакову владелец красно-белых Леонид Федун, который лично принял решение расстаться с этими игроками, попросил Аленичева урегулировать конфликт. После истории с уходом нападающего Артема Дзюбы из «Спартака» в «Зенит» Федун не хочет усиливать конкурента.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Комбаров Кирилл Комбаров Дмитрий Глушаков Денис
Комментарии (16)
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m40
1446873794
Потешный заголовок. Ни разу не болельщик Зенита и ничего против не имею Спартака (в некоторых матчах даже за них болею), но по итогам нескольких последних лет они вовсе не конкуренты. Ростов, Краснодар, Локомотив- вот эти да, конкуренты Спартака в борьбе за попадание в ЛЕ
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sir_Alex
1446877609
А это точно усиление??
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Добрый Бобер
1446883723
Было б здорово, Дениса оставить.
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gennadiy
1446887123
Зенит в пердив,а этих ребят на пенсию.И нет проблем.
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Asbjorn
1446887818
А куда его ещё продадут?за бугор?так там он не нужен никому
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алекс88
1446890993
Конкурент спартака это Уфа и мордовия но никак не зенит
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fominik
1446892174
Лишь бы куда-нибуть,только не оставлять... Их теперь,правда, что-бы отдать,надо ещё денег предлагать,что-бы взяли ради Бога и от греха подальше...
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Dammit
1446897059
Не пойму,зачем он "зениту",разве что из-за паспорта.С Витселем и рядом не стоял,и с каждым годом потихоньку регрессирует
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Зенит*SPB
1446897753
ни чего против Глушакова не имею,но мне кажется,что глуш и зенит не сопоставимо ВООБЩЕ.....и руководство Зенита это понимает!!!просто троль новостей,ни чего более
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GoldPlayFIFARus9
1446929201
Эммм,при всём уважении,но Спартак на сегодняшний день Зениту не конкурент и даже не ровня... В лучшем случае принципиальный соперник
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