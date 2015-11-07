Глушаков нужен «Зениту», но Федун больше не хочет усиливать конкурента

Представители игроков «Спартака» — защитников Дмитрия и Кирилла Комбаровых и полузащитника Дениса Глушакова — в телефонной беседе с президентом «Зенита» Александром Дюковым обсуждали возможность их трудоустройства в петербургской команде. Позиция сине-бело-голубых конкретна: в услугах братьев Комбаровых «Зенит» не нуждается, а вот трансфер Глушакова вызывает серьезный интерес у руководства клуба. Особенно в связи с тем, что летом «Зенит» может покинуть полузащитник Аксель Витсель, которого в минувшее трансферное окно не отпустили в Серию А. Сам Глушаков не хочет уезжать из Москвы, его контракт со «Спартаком» истекает в 2019 году.

Напомним, что «Спартак» выставил троих футболистов на трансфер, а руководство клуба встало на сторону Аленичева в конфликте с Глушаковым и Комбаровыми. Однако, в связи с интересом «Зенита» к Глушакову владелец красно-белых Леонид Федун, который лично принял решение расстаться с этими игроками, попросил Аленичева урегулировать конфликт. После истории с уходом нападающего Артема Дзюбы из «Спартака» в «Зенит» Федун не хочет усиливать конкурента.