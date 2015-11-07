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  • Вице-президент ФФУ: «На матче «Шахтер» – «Сталь» был поднят баннер с портретом Гитлера»

Вице-президент ФФУ: «На матче «Шахтер» – «Сталь» был поднят баннер с портретом Гитлера»

7 ноября 2015, 06:51
3

Вице-президент ФФУ Игорь Кочетов рассказал об инциденте с баннером на матче УПЛ между «Шахтером» и «Сталью» (2:0).

«19 сентября на стадионе имени Банникова проходит матч «Шахтер» – «Сталь», и вдруг на трибуне поднимается баннер, где в аббревиатуру вписан портрет Гитлера. И в течение нескольких минут этот баннер висит. Напротив стоит камера канала-транслятора. Хорошо, что этот баннер заметили стюарды. Они информировали офицера безопасности клуба, который вмешался, и баннер убрали. Но ведь он был поднят», – отметил Кочетов.

Источник: Matchday.ua
Украина. Премьер-Лига Украина Шахтер Сталь
Комментарии (3)
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Igreks
1446887635
Чего только не сделает некоторая бассота ради пару рюських рублей))) проплачено к гадалке не ходи. и почему только сейчас вспомнил этат вице-пид..аст??? руссо - сми как всегда подхватили. ))) смещные
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джон базелон
1446887644
Не удивительно!
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