Вице-президент ФФУ: «На матче «Шахтер» – «Сталь» был поднят баннер с портретом Гитлера»

Вице-президент ФФУ Игорь Кочетов рассказал об инциденте с баннером на матче УПЛ между «Шахтером» и «Сталью» (2:0).

«19 сентября на стадионе имени Банникова проходит матч «Шахтер» – «Сталь», и вдруг на трибуне поднимается баннер, где в аббревиатуру вписан портрет Гитлера. И в течение нескольких минут этот баннер висит. Напротив стоит камера канала-транслятора. Хорошо, что этот баннер заметили стюарды. Они информировали офицера безопасности клуба, который вмешался, и баннер убрали. Но ведь он был поднят», – отметил Кочетов.