Эштреков: «Надеюсь, что «Локомотив» не выпадет из тройки»

Бывший главный тренер «Локомотива» Владимир Эштреков дал оценку железнодорожникам в нынешнем сезоне, а также назвал проблемные позиции, которые команде необходимо укрепить.

– Серьезная часть сезона уже позади. Как вам «Локомотив» при Игоре Черевченко?

– Команда пока идет нормально. Сезон «Локо» начал хорошо, играл очень достойно, но недавно возникли проблемы, команда чуть-чуть сдала. Виной этому и травмы, и удаления. Отсутствие того же Тарасова для команды не прошло незаметно, ведь он игрок сборной, который смотрелся достаточно хорошо. В следующей игре против «Зенит» нас ждет интересное зрелище, ведь две команды стоят рядом в турнирной таблице. Думаю, «Локомотив» сделает все, чтобы достойно выйти из этой ситуации. Тренерский штаб также достойно справляется со своей задачей.

– Многие из ваших коллег называют основным преследователем ЦСКА «Зенит», а не «Локомотив». Вы согласны с этим?

– Рано сейчас о чем-то судить, но если посмотреть на составы клубов, то у «Зенита» команда выглядит мастеровитее. У них есть и Халк, и Витсель, и много других хороших футболистов. В Лиге Европы «Локомотив» выступает прекрасно, но в чемпионате не все так гладко. У каждого свое мнение. Лично я надеюсь, что из тройки «Локомотив» не выпадет.

– Какие позиции на поле вы бы назвали самыми проблемными у железнодорожников?

– Анализ таких тем должен проводиться тренерским штабом и руководством. Лично мне кажется, что если у «Локомотива» будет шанс приобрести качественных футболистов в линию обороны и атаки, то им нужно воспользоваться. Средняя линия красно-зеленых не так нуждается в изменениях, как выше озвученные.