Рыжиков попал в символическую сборную группового этапа Лиги Европы

Вратарь казанского «Рубина» Сергей Рыжиков попал в символическую сборную 4 тура группового этапа Лиги Европы.
Символическая сборная выглядит следующим образом:
Вратарь: Сергей Рыжиков («Рубин»)
Защитники: Кристиан Маджо («Наполи»), Марио Гаспар («Вильярреал»), Уэсли Худт («Лацио»)
Полузащитники: Джордон Айб («Ливерпуль»), Даниэль Хестад («Мольде»), Генрих Мхитарян («Боруссия» Д), Филипп Шобесбергер («Рапид» В)
Нападающие: Маноло Габбьядини («Наполи»), Рауль Бобадилья («Аугсбург»), Иньяки Уильямс («Атлетик»).
Источник: УЕФА