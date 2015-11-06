Китайский комментатор уснул на матче «Реал» – «ПСЖ» и был уволен

Комментатор телевидения Донг Лу заснул во время матча группового этапа Лиги чемпионов между «Реалом» и «ПСЖ», за что был уволен.

46-летний Донг Лу был комментатором на телеканале LeTV. За 20 минут до окончания матча Донг уснул, в то время как его коллега продолжил работать. На 79-й минуте в прямом эфире был слышен храп.

Донг Лу занимался анализом футбольных матчей 20 лет. Теперь он займется своим блогом.

В защиту комментатора скажем, что матч начался в 3:45 по китайскому времени.