«Зенит» сыграет дома с «Кубанью» в Кубке России

Сегодня прошла жеребьевка 1/4 финала Кубка России. "Зенит" сыграет с "Кубанью" на "Петровском". Матч пройдет 28 февраля.

Другие пары выглядят следующим образом:

"Уфа" - ЦСКА

"Амкар" - "Динамо"

"Краснодар" - "Терек"

Матчи 1/4 финала запланированы на 5 и 6 декабря. Резервные даты - 28 февраля и 2 марта 2016 года.