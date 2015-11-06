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    «Зенит» сыграет дома с «Кубанью» в Кубке России

    Сегодня прошла жеребьевка 1/4 финала Кубка России. "Зенит" сыграет с "Кубанью" на "Петровском". Матч пройдет 28 февраля.

    Другие пары выглядят следующим образом:

    "Уфа" - ЦСКА

    "Амкар" - "Динамо"

    "Краснодар" - "Терек"

    Матчи 1/4 финала запланированы на 5 и 6 декабря. Резервные даты - 28 февраля и 2 марта 2016 года.

    Источник: ТАСС

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    06.11.2015 12:33
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 14 ноября 2015, 22:13

      В эти сроки в России самое время играть в футбол! Увидим "качественное исполнение" и "отличные комбинации"! Издевательство и над игроками и над болельщиками! Чиновников в декабре и феврале выгнать на поле в трусах нужно!

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      Рейтинг: +3412

      APchelov > Serjoga 27 февраля 2016, 10:23

      Не на поле, а на трибуны. Пусть там поболеют

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