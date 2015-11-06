«Зенит» сыграет дома с «Кубанью» в Кубке России

В эти сроки в России самое время играть в футбол! Увидим "качественное исполнение" и "отличные комбинации"! Издевательство и над игроками и над болельщиками! Чиновников в декабре и феврале выгнать на поле в трусах нужно!
Сегодня прошла жеребьевка 1/4 финала Кубка России. "Зенит" сыграет с "Кубанью" на "Петровском". Матч пройдет 28 февраля.
Другие пары выглядят следующим образом:
"Уфа" - ЦСКА
"Амкар" - "Динамо"
"Краснодар" - "Терек"
Матчи 1/4 финала запланированы на 5 и 6 декабря. Резервные даты - 28 февраля и 2 марта 2016 года.