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  • Дмитрий Комбаров и Глушаков могут перебраться в «Зенит» или «Краснодар»

Дмитрий Комбаров и Глушаков могут перебраться в «Зенит» или «Краснодар»

5 ноября 2015, 19:22
18

Защитник московского «Спартака» Дмитрий Комбаров, а также полузащитник команды Денис Глушаков могут продолжить свою карьеру в других клубах российской Премьер-лиги. Как сообщает источник, «Зенит» и «Краснодар» уже проявили свою заинтересованность в приобретении игроков.

Напомним, ранее сообщалось, что трое футболистов красно-белых выставлены на трансфер: Дмитрий Комбаров, Денис Глушаков и Кирилл Комбаров. О вариантах трудоустройства последнего пока ничего не известно.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Дмитрия Комбарова в 7 миллионов евро, Дениса Глушакова в 6 миллионов.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Краснодар Комбаров Кирилл Комбаров Дмитрий Глушаков Денис
Комментарии (18)
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rLt_Ortriwar
1446741241
я хоть и не глор спартака, но ведь не эти же лица виноваты в происходящем! ДРУГИХ нужно рподавать, или руководство спартачей решило нормальных игроков спасти, отправив их в другие команды?
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Misha78
1446742580
Не дай бог, они Зениту точно не подойдут.
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Ru677
1446743150
Какой Зенит, по крыльям они пойдут и амкарам...
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Garrincha58
1446743823
не дай бог если Комбаров перейдет в Зенит перестану болеть за них
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vetal1382
1446745711
гнать их подальше, чтоб духу в городе на неве не было
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18JG
1446749201
Было бы неплохо. Левый защ с паспортом был бы очень в тему.
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FIRESTAR
1446751256
Очень сомневаюсь что мы этих троих увидим в Краснодаре или Зените. Так же как и в ЦСКА или Локомотиве. О про остальных...не знаю кто может их себе позволить...
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MadPampers
1446759025
за что лол 6 и 7 лямов.. совсем с этим лимитом с ума сошли слов нет
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Ru677
1446788452
Вроде по 29 лет, а выглядят на поле как высосанный столетний дед
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Дима1960
1446945875
"Зениту" хорошй покупки!
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