Дмитрий Комбаров и Глушаков могут перебраться в «Зенит» или «Краснодар»

Защитник московского «Спартака» Дмитрий Комбаров, а также полузащитник команды Денис Глушаков могут продолжить свою карьеру в других клубах российской Премьер-лиги. Как сообщает источник, «Зенит» и «Краснодар» уже проявили свою заинтересованность в приобретении игроков.

Напомним, ранее сообщалось, что трое футболистов красно-белых выставлены на трансфер: Дмитрий Комбаров, Денис Глушаков и Кирилл Комбаров. О вариантах трудоустройства последнего пока ничего не известно.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Дмитрия Комбарова в 7 миллионов евро, Дениса Глушакова в 6 миллионов.