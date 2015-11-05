Мовсесьян: «Не думаю, что «Зенит» сбавит обороты»

Скаут столичного ЦСКА Андрей Мовсесьян считает, что «Зенит» не будет сбавлять обороты в Лиге чемпионов.

«Они и не скрывали, что клубу нужно как можно быстрее решить все свои вопросы в еврокубках, чтобы пытаться поправить положение в чемпионате России. Теперь они смогут поменять приоритеты, но не думаю, что они будут к Лиге чемпионов относиться с меньшим пиететом. Это ведь европейский престиж, очки, деньги, это все еще надо считать. Не думаю, что они сбавят обороты, но мысли будут только о Премьер-лиге», – сказал эксперт.

Полный текст эксклюзивного интервью можно прочитать здесь.