Ниассе признан лучшим игроком «Локомотива» в октябре

Завершилось голосование по выбору лучшего игрока «Локомотива» в октябре посетителями официального сайта и клубной группы «Вконтакте». Во второй раз подряд лучшим футболистом месяца был признан Умар Ниассе – за него проголосовало 2255 человек или 48,5 процентов.

Стоит отметить, что в октябре Ниассе дважды отличался забитыми голами в матчах против «Скендербеу» и «Спартака», а также записал на свой счет две голевых передачи – Миранчуку в матче с «Амкаром» и Майкону во встрече с «Бешикташем».

Второе место по итогам голосования занял Виталий Денисов (699 голосов или 15,6 процентов), на третьем – Александр Самедов (648 голосов или 14,5 процентов).