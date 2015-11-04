Прядкин: «Может быть, вообще отойдем от лимита на легионеров после 2018 года»

Президент Российской футбольной Премьер-лиги Сергей Прядкин рассказал о ситуации с лимитом на легионеров. По словам функционера, действующий вариант лимита («6+5» – прим. «Бомбардир.ру») устраивает все команды первенства.



– Снова пошли разговоры о том, что может вернуться система «весна-осень», что может опять поменяться лимит на легионеров.



– Сейчас нет необходимости шарахаться в одну сторону или в другую. До чемпионата мира остается не так много времени. Переходный этап, если менять временные рамки проведения чемпионатов, минимум занимает полтора года. По сути дела, мы сломаем подготовку команд, подготовку национальной сборной, а этого ни в коем случае нельзя делать.



Финальный вариант для лимита на данный момент – это «6+5». Не надо никуда уходить, это тот вариант лимита, который устроил бы, наверное, все команды премьер-лиги, в том числе тех, кто участвует в еврокубках.



Определенная борьба за место в составе есть и среди российских игроков. Все же «6+5» – это достаточно жесткий лимит, при котором наши игроки для попадания в состав должны конкурировать и с иностранцами.



Вот только-только клубные академии выходят на такой уровень, который бы давал молодежь для клубов РФПЛ. Необходимо восстановить те программы, которые ранее были приняты, сделать межрегиональные центры по подготовке молодых игроков. Это та основа, которая нам бы позволила или вообще убрать лимит, или подойти так, чтобы наши игроки достаточно эффективно конкурировали с зарубежными звездами, которых мы везем сюда.



– Очень важно, что от вас прозвучал тезис о возможной отмене лимита. Не помню, чтобы вы раньше подобное говорили.



– Мы не говорим, что это надо до 2018 года. Но после 2018 года возможность такая есть. Мы, может быть, вообще отойдем от лимита – с учетом подготовки и привлечения молодого резерва, который сейчас как раз готовится в клубах. Возможность такая действительно есть. Это я, может быть, впервые заявляю, но мы такое неоднократно уже рассматривали у себя внутри, в нашем сообществе, – сказал Прядкин в эфире телеканала «Матч ТВ».