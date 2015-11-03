Мата: «МЮ» никогда не побеждал российский клуб дома. Пришла пора для первой победы»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата верит в то, что его команда сможет победить московский ЦСКА.

«Пришла пора тренироваться и готовиться к предстоящим матчам. У нас сложный календарь. Нас ждет две игры подряд на «Олд Траффорд». По статистике «Манчестер Юнайтед» никогда не побеждал российский клуб дома, так что пришла пора для первой победы. У ЦСКА столько же очков, и победа необходима для того, чтобы подняться на первую строчку. Вместе с нашими фанатами мы надеемся на очередной выдающийся лигочемпионской вечер в «Театре мечты», – написал Мата в своем блоге на kicca.com.

Матч «Манчестер Юнайтед» – ЦСКА состоится в 22:45 по московскому времени.