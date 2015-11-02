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Гамула приглашает в Ростов на раки и пиво

2 ноября 2015, 16:04
3

Тренер молодежного состава «Ростова» Игорь Гамула прокомментировал информацию о том, что матч РоссияХорватия состоится в Ростове-на-Дону.

«Конечно, прием будет теплый, это даже не обсуждается. Будет полная коробка, это 100%. В Ростове очень любят футбол, к тому же команда очень хорошо играет. Потом РФС еще будет не один раз обращаться в Ростов. Почему? Ростов – там есть пиво, раки хорошие, рыба вкусная. Люди приедут, покушают раков, пива и, конечно, рьяные болельщики будут болеть за сборную России очень рьяно и хорошо.

Газон сейчас в великолепном состоянии, поле очень хорошего качества, к тому же сейчас нет дождей. Поле прекрасное будет», - сказал Гамула.

Напомним, матч Россия – Хорватия состоится 17 ноября в 19:00.

Источник: Р-Спорт
Товарищеские матчи Европа Россия Хорватия Гамула Игорь
Комментарии (3)
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vgarakh
1446470846
Ростов гостиприемный город, а Гамула остроумный и веселый человек.
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Flydis
1446470951
Игорь Васильевич как всегда мочит :)
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