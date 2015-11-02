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  • Нобоа: «Руководство обещает решить проблему с финансированием»

Нобоа: «Руководство обещает решить проблему с финансированием»

2 ноября 2015, 08:02
4

Полузащитник «Ростова» Кристиан Нобоа признался, что не задумывается о финансовых проблемах своего клуба, делая упор на работу.

«Результат есть, значит, все наладится. Руководство обещает, что решит проблему. Мне остается работать.

«Ростов» при Бердыеве? Мне кажется, мы играем в более открытый футбол, особенно дома. Против «Зенита», «Локомотива», «Спартака», как правило, действуем вторым номером», - сказал Нобоа.

Напомним, что свой следующий матч «Ростов» проведет в рамках 14-го тура российской Премьер-лиги против «Динамо».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия Ростов Динамо Нобоа Кристиан Бердыев Курбан
Комментарии (4)
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Black Giz
1446442779
И мы надеемся что все наладится. Вперед Сельмаш!
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fc belov
1446450114
Молодцы ребята. Думаю выйдут в Европу
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vgarakh
1446459317
Василий Юрьевич !!! Помоги команде, они герои.
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андрей андреев
1446471605
сегодня 4-0 и на 2 место. денег дайте команде. а может собрать?
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