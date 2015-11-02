Нобоа: «Руководство обещает решить проблему с финансированием»

Полузащитник «Ростова» Кристиан Нобоа признался, что не задумывается о финансовых проблемах своего клуба, делая упор на работу.

«Результат есть, значит, все наладится. Руководство обещает, что решит проблему. Мне остается работать.

«Ростов» при Бердыеве? Мне кажется, мы играем в более открытый футбол, особенно дома. Против «Зенита», «Локомотива», «Спартака», как правило, действуем вторым номером», - сказал Нобоа.

Напомним, что свой следующий матч «Ростов» проведет в рамках 14-го тура российской Премьер-лиги против «Динамо».