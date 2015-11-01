Чебан: «Игру «Спартак» - «Урал» задержали по просьбе «Матч ТВ»

Исполнительный директор РФПЛ Сергей Чебан прокомментировал задержку матча 14-го тура Премьер-лиги «Спартак» - «Урал» на 10 минут.

«РФПЛ совместно с "Матч ТВ" запускает совместный проект. Наши коллеги попросили нас заранее немного задержать начало встречи, так как во встрече КХЛ "Спартак" – Динамо" дело дошло до буллитов. Мы пошли навстречу. Матч начали попозже», - заявил Чебан.

Отметим, "Бомбардир.ру" ведет текстовую онлайн-трансляцию матча "Спартак" - "Урал".