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    Чебан: «Игру «Спартак» - «Урал» задержали по просьбе «Матч ТВ»

    Исполнительный директор РФПЛ Сергей Чебан прокомментировал задержку матча 14-го тура Премьер-лиги «Спартак» - «Урал» на 10 минут.

    «РФПЛ совместно с "Матч ТВ" запускает совместный проект. Наши коллеги попросили нас заранее немного задержать начало встречи, так как во встрече КХЛ "Спартак" – Динамо" дело дошло до буллитов. Мы пошли навстречу. Матч начали попозже», - заявил Чебан.

    Отметим, "Бомбардир.ру" ведет текстовую онлайн-трансляцию матча "Спартак" - "Урал".

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.11.2015 20:07
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 1 ноября 2015, 22:09

      Вот, оказывается, почему Спартак проиграл!

      0
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 1 ноября 2015, 20:46

      Ну ёпэрэсэтэ!!! Когда же эти писаки начнут писать без ошибок! НАВСТРЕЧУ пишется слитно!!!!! Что ни статья, то по-русскому, дай Бог, на троечку! )))

      1
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      Рейтинг: +81

      Любер 1 ноября 2015, 20:16

      Вот ведь... Организаторы херовы. Планируйте овертаймы, и назначайте следующие трансляции соответственно. А люди пришли на стадик к определённому времени. И уехать соответственно планировали раньше. И это не говоря о том, что завтра понедельник, и позднее начало матча ге привлекает на трибуны болельщиков.

      3
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      Рейтинг: +10

      killer47 > Любер 1 ноября 2015, 20:23

      Отсоси, все они правильно сделали

      -3
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      Рейтинг: +26835

      slavutiq70 > killer47 1 ноября 2015, 20:37

      Свинское отношение к зрителям, это что правильно сделали???Да ты и сам БЫДЛО судя по тому что пишиш

      4
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      Рейтинг: +10

      killer47 > slavutiq70 1 ноября 2015, 20:59

      Да разница 10 минут - то всего, а крику, будто на несколько часов перенесли. Никакой разницы не будет.

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      Рейтинг: +19

      Gazza > killer47 1 ноября 2015, 23:47

      Нужно было на 5 мин раньше времени начать. Тогда бы Спартак отскочил.))

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