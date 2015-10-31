Акинфеев: «Спортсмену заниматься подсчетом рекордов не надо»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал то обстоятельство, что после матча 14-го тура РФПЛ против «Уфы» (2:0) он возглавил Клуб имени Льва Яшина. Эта игра стала для голкипера армейцев 230-й, когда он сумел не пропустить.

«Рекорды считают больше журналисты, люди, которые ведут статистику. Профессиональному спортсмену этим заниматься не надо. Мы хотим побеждать и дальше, а рекорды уходят на второй план. Также и некоторые победы быстро забываются, о них никто не вспомнит. Разве что я, когда старый стану, буду вспоминать», – говорит Акинфеев.

Футболист отметил также, что не ощутил важности этого достижения.

«Если было бы 40 лет, может, и ощутил бы. Это была обычная игра, хорошо, что мы в ней победили. Самое главное – побеждать. Спортсмен должен стремиться к победам, идти вперед, выигрывать трофеи, кубки и медали. Это должно быть в наших головах всегда».