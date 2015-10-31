Виллаш-Боаш: «Остается только ждать шанса приблизиться к ЦСКА»

Главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш прокомментировал ничью в матче 14-го тура РФПЛ против «Мордовии» (0:0).

«Создали очень много моментов. Проблема заключается в завершающей стадии атак, не смогли конвертировать большое количество моментов в голы. Отсутствие эффективности и в каких-то эпизодах удачи привело к такому результату. «Мордовия“ оборонялась, крепко держалась. Мы можем только извиниться за то, что были недостаточно эффективны в завершающей стадии атак», – говорит Виллаш-Боаш.

Португалец надеется, что у его команды еще будет возможность догнать ЦСКА в таблице.

«Что касается отставания от ЦСКА, то вы помните, что в прошлом сезоне был момент, когда мы опережали ЦСКА на 11 очков, и вы помните, как потом развивалась ситуация. Было бы лучше, если бы отставание составляло восемь очков, а не десять, как стало после сегодняшних матчей. Теперь нам остается только ждать своего шанса, чтобы приблизиться к ЦСКА. В игре еще много очков».