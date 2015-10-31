Моуринью нечего сказать по итогам матча с «Ливерпулем»

Главный тренер «Челси» Жозе Моуринью поделился впечатлениями от матча 11-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем» (1:3).
— Мне нечего сказать, — отметил португальский специалист.
— Вам вообще нечего сказать по игре?
— Мне нечего сказать.
— Нечего сказать по решению оставить Лейву на поле?
— Мне нечего сказать… Мне нечего сказать.
— Столкновение Косты...
— Мне нечего сказать. Жаль, но мне нечего сказать.
— Пришло ли время что-то сказать болельщикам?
— Болельщики неглупые.
— Мы слышали, что они произносили ваше имя.
— Болельщики неглупые.
— Беспокоит ли вас теперь будущее в клубе?
— Нет.
— Вам вообще нечего сказать по игре?
— Вообще.
— Никого не хотите выделить индивидуально?
— Нет.
Источник: Telegraph.co.uk