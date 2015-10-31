Моуринью нечего сказать по итогам матча с «Ливерпулем»

Главный тренер «Челси» Жозе Моуринью поделился впечатлениями от матча 11-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем» (1:3).



— Мне нечего сказать, — отметил португальский специалист.



— Вам вообще нечего сказать по игре?



— Мне нечего сказать.



— Нечего сказать по решению оставить Лейву на поле?



— Мне нечего сказать… Мне нечего сказать.



— Столкновение Косты...



— Мне нечего сказать. Жаль, но мне нечего сказать.



— Пришло ли время что-то сказать болельщикам?



— Болельщики неглупые.



— Мы слышали, что они произносили ваше имя.



— Болельщики неглупые.



— Беспокоит ли вас теперь будущее в клубе?



— Нет.



— Вам вообще нечего сказать по игре?



— Вообще.



— Никого не хотите выделить индивидуально?



— Нет.